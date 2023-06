"La politique migratoire de l'UE ne dissuade pas les migrants, elle les tue"

information fournie par France 24 • 15/06/2023 à 08:13

A la Une de la presse, ce ce nouveau naufrage d’un bateau de migrants en Méditerranée, au large de la Grèce, dont les garde-côtes disent avoir repêché 79 corps et sauvé une centaine de personnes. Selon les rescapés, plus de 700 personnes pourraient s’être trouvées à bord. La visite de «MBS» à Paris. Une percée scientifique majeure sur l’embryon humain. Et une polémique infernale sur le bus 666 vers la ville polonaise de Hel.