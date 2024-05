"La planète des singes" : la saga prend un nouveau départ

information fournie par France 24 • 08/05/2024 à 14:25

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l’Affiche !", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. À commencer par le retour de "La Planète des singes" avec le dixième volet de la saga culte, baptisé "Le Nouveau Royaume" et signé Wes Ball. Dans un futur plus ou moins proche, les humains ont régressé, réduits à l’état sauvage. Les singes, eux, ont pris le pouvoir. Entre les différentes espèces, c’est la guerre. Également à voir en salles, "L'Esprit Coubertin", une comédie loufoque sur les Jeux olympiques et les films posthumes de Jean-Luc Godard.