La nostalgie politique dans la campagne présidentielle française représente "une forme de cynisme"

information fournie par France 24 • 15/11/2021 à 15:03

André Loez, Historien et Spécialiste de la Grande Guerre, souligne que la France est le seul pays où l'histoire reste une "obsession" quotidienne. Par conséquent, la nostalgie politique devient "un passage obligé" pour les hommes politiques, les candidats et les dirigeants français "de parler du passé afin de définir une position politique ou des ambitions politiques". M. Loez en donne pour exemple l'évolution de l'Armistice de 1918 établie par l'ancien président Nicolas Sarkozy et suivie par le président actuel Emmanuel Macron. "Il y a une spécificité de la mémoire de la Première Guerre mondiale, et de la guerre elle-même, qui est très différente aux d'autres opérations, d'autres évènements, en particulier ce qu'on appelle les OPEX (opérations militaires extérieures de la France)".