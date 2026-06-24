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La justice tunisienne confirme la peine à 8 ans de prison de la militante anti-raciste Saadia Mosbah

information fournie par France 24 24/06/2026 à 22:18

En Tunisie, la militante anti-raciste Sadiaa Mosbah a vu sa condamnation de prison être confirmée en appel mardi 23 juin selon ses avocats. Elle avait été arrêtée le 6 mai 2024, accusée de malversations financières avec d'autres membres de son association Mnemty qui lutte contre la discrimination raciale.

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