Dans un entretien accordé à France 24, Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre malien de la Justice entre 2016 et 2017 et avocat aux barreaux de Bamako et de Paris, a jugé que la junte "est en train de mener les Maliens dans le gouffre" et "n'a plus aucune capacité de mener le Mali vers la paix". Il a également appelé les Maliens "à prendre conscience que le tout militaire est une option qui est totalement erronée" et "qu'il y a une autre option, qui est l'option du dialogue, l'option de la paix et l'option de la dynamique qui permet aujourd'hui de lutter contre le terrorisme".
La junte "est en train de mener les Maliens dans le gouffre", selon l'ancien ministre malien de la Justice
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