La junte "est en train de mener les Maliens dans le gouffre", selon l'ancien ministre malien de la Justice

information fournie par France 24 • 08/05/2026 à 16:11

Dans un entretien accordé à France 24, Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre malien de la Justice entre 2016 et 2017 et avocat aux barreaux de Bamako et de Paris, a jugé que la junte "est en train de mener les Maliens dans le gouffre" et "n'a plus aucune capacité de mener le Mali vers la paix". Il a également appelé les Maliens "à prendre conscience que le tout militaire est une option qui est totalement erronée" et "qu'il y a une autre option, qui est l'option du dialogue, l'option de la paix et l'option de la dynamique qui permet aujourd'hui de lutter contre le terrorisme".