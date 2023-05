"La Gravité" de Cédric Ido, un mélange des genres dans une cité sous tension

information fournie par France 24 • 03/05/2023 à 16:19

Dans cette émission 100 % cinéma, rencontre avec Cédric Ido, le réalisateur de "La Gravité", dans lequel il mêle les genres fantastique, samouraï, thriller, action et chronique sociale, au service d’une histoire de conflit de générations dans une cité française. Au programme également : "Temps mort", premier long-métrage de la cinéaste belge Ève Duchemin et "Showing Up" de la papesse du cinéma indépendant américain Kelly Reichardt, avec Michelle Williams en artiste sculptrice.