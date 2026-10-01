Une fusée Falcon 9 de SpaceX décolle de la base Cape Canaveral Space Force Station, en Floride, avec à son bord quatre astronautes à destination de la Station spatiale internationale dans le cadre de la mission Crew-13 de la Nasa. Le premier étage réutilisable de la fusée revient ensuite sur Terre et atterrit près du site de lancement.
La fusée Falcon 9 de SpaceX décolle vers l'ISS
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