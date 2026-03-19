"Le calme qui règne ici est sans doute notre atout majeur": La Finlande conserve sa première place au classement des pays les plus heureux du monde pour la neuvième année consécutive.
La Finlande reste le pays le plus heureux au monde, réactions à Helsinki
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro