La fin du rêve américain pour les migrants renvoyés au Guatemala

information fournie par France 24 10/02/2026 à 11:15

En un an, plus de 350 000 migrants ont été expulsés des États-Unis. Notre focus du jour, vous emmène à la rencontre de certains d’entre eux, au Guatemala. Dans ce pays d'Amérique centrale, ils sont des milliers à devoir reconstruire leur vie après un retour forcé. Reportage d'Andrés Suárez Jaramillo.

