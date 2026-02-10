En un an, plus de 350 000 migrants ont été expulsés des États-Unis. Notre focus du jour, vous emmène à la rencontre de certains d’entre eux, au Guatemala. Dans ce pays d'Amérique centrale, ils sont des milliers à devoir reconstruire leur vie après un retour forcé. Reportage d'Andrés Suárez Jaramillo.
La fin du rêve américain pour les migrants renvoyés au Guatemala
