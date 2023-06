information fournie par France 24 • 30/06/2023 à 17:04

Le conseil de sécurité de l'ONU doit mettre un terme aujourd'hui à la MINUSMA, la mission des casques bleus au Mali. Un retrait réclamé par Bamako le 16 juin dernier, qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre. La mission créée en 2013 pour aider le pays menacé d'effondrement sous la poussée djihadiste, mobilise à ce jour quelques 12 000 soldats et policiers. Notre correspondante à New York Carrie Nooten nous en dit plus.