information fournie par France 24 • 18/07/2023 à 23:51

En RD Congo, on n’en sait toujours pas plus sur la mort de Chérubin Okende… L’opposant et porte-parole du parti de Moise Katumbi a été retrouvé mort dans son véhicule sur l’un des grands axes de la capitale le 13 juillet.