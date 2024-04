information fournie par France 24 • 26/04/2024 à 11:02

Depuis deux ans, les polices françaises et espagnoles ont découvert que nos déchets faisaient l'objet d'un trafic international. Un phénomène connu depuis longtemps en Italie, où la mafia organise le trafic, et qui gagne depuis peu la France et l'Espagne. Au Nord de la péninsule ibérique, en Aragon, un vaste réseau criminel a récemment été démantelé. Nos correspondantes, Armelle Exposito et Victoria David se sont rendues sur place.