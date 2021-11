La détresse des Afghans dans un pays ruiné

information fournie par France 24 • 04/11/2021 à 16:38

Chômage, misère, menace de famine… depuis la prise de pouvoir des Taliban en août et le départ des Américains, l'Afghanistan est ruiné. De nombreuses ONG et entreprises étrangères ont fui le pays, condamnant au chômage des milliers d'employés locaux. Les avoirs de la banque centrale ont été gelés par les Américains, la monnaie nationale se déprécie et l'inflation s'accélère. Pour l'heure, le gouvernement taliban peine à redresser la situation économique et appelle les organismes internationaux à aider ce pays exsangue.