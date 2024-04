information fournie par France 24 • 16/04/2024 à 15:24

Le plus grand récif corallien du monde, qui se situe en Australie, pourrait subir son septième "blanchissement massif" depuis 1998, selon les scientifiques australiens, qui ont effectué des relevés sur trois cent récifs peu profonds. Les récifs coralliens sont les écosystèmes les plus vulnérables au monde. Pour les sauver, de nombreuses techniques sont expérimentées, comme les fermes marines et l'utilisation de l'IA pour étudier leur santé en temps réel.