Après des années à critiquer la réalité du réchauffement climatique et notamment les rapports du GIEC, le Rassemblement National dénonce aujourd'hui l'impréparation du gouvernement et prône comme solution unique la climatisation généralisée des bâtiments, affirmant qu'elle serait diabolisée à tort. En réalité, le bilan environnemental de cette technologie est beaucoup plus complexe que ne le laissent entendre certains responsables politiques. Info/Intox fait le point.
La climatisation généralisée prônée par le RN est-elle un remède pire que le mal ?
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