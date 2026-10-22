En mai 1940, la France s’effondre face à l’Allemagne nazie en quelques semaines. Comment expliquer une défaite aussi rapide ? Erreurs militaires, responsabilités politiques et divisions de la société française : dans son nouveau livre, La Chute, France 1940, l’historien britannique Julian Jackson revient sur les causes de cette débâcle et interroge les leçons que l’Europe peut en tirer aujourd’hui, face aux nouvelles menaces qui pèsent sur sa sécurité.
"La Chute, France 1940", autopsie d'un effondrement 1940 : que revèle la défaite française ?
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