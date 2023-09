La Chine sous l'emprise de l'intelligence artificielle

information fournie par France 24 • 01/09/2023 à 12:49

L'intelligence artificielle pèse en Chine déjà 20 milliards d’euros, un chiffre qui pourrait plus que doubler d’ici deux ans. Pékin ambitionne de dépasser les États-Unis, pour devenir numéro un mondial dans ce domaine, d’ici 2030. Cette technologie, qui simule l’intelligence humaine, est capable de générer des textes, des images, des vidéos et des créations originales dans le domaine de l’art ou du design par exemple. Son arrivée bouleverse le marché du travail et même les relations humaines. Un reportage de Lou Kisiela, Antoine Morel et Yan Chen.