La Chine peut-elle se passer de l'Occident ?

information fournie par France 24 • 07/04/2023 à 17:09

Emmanuel Macron et Ursula Von Der Leyen se sont rendus en Chine. Une visite de trois jours sur fond de montée en puissance chinoise sur la scène mondiale. Avec une crainte : que Pékin finisse par fournir des armes à la Russie. Entre aspirations géopolitiques et croissance, que choisira le pouvoir chinois ? Comment relancer les relations commerciales entre l'Union européenne et la Chine ? Et comment exister face au bras de fer technologique que se livrent Washington et Pékin ?