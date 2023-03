La Chine, nouveau maître de l'ordre mondial ?

information fournie par France 24 • 27/03/2023 à 10:01

Il y a un an, Xi Jinping et Vladimir Poutine clamaient haut et fort un partenariat sans "aucune limite". Depuis, ils n’ont cessé d’échanger les amabilités, jusqu’à la visite du numéro un chinois à Moscou, la semaine dernière. Surtout, la Russie a envahi l’Ukraine, créant les conditions d’un conflit avec l’Occident – et une menace pour la stabilité de la planète qui n’est pas forcément pour arranger Pékin. Jusqu’où la Chine peut-elle encore façonner l’ordre mondial selon ses intérêts ? Éléments de réponse avec notre invitée Stéphanie Balme, professeure à Sciences Po / PSIA (Paris School of International Affairs), spécialiste de la Chine.