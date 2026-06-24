En France, les infrastructures n'ont pas été conçues pour résister aux fortes températures qu'on connaît actuellement. Ce n'est pas sans conséquences : plusieurs coupures d'électricité ont eu lieu sur le territoire, un réacteur nucléaire a été mis à l'arrêt, des routes ont été fermées et des trains annulés.
La canicule affecte (aussi) les infrastructures
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