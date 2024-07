information fournie par France 24 • 05/07/2024 à 12:52

En Centrafrique, la guerre d’influence que livre la Russie à la France mène à la bière. Commercialisée il y a un an et demi, la marque de bière Africa ti l'Or, brassée localement par les Russes, communique de plus en plus. L'objectif : concurrencer le brasseur français Castel et sa Mocaf, leader du marché. Reportage de nos correspondants à Bangui, Flore Monteau et Cyrille Jefferson Yapende.