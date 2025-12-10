Ce mercredi, le prix Nobel de la paix va être décerné à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. On connait tous cette distinction pour le prestige qu'elle confère mais qui est son inventeur ? Un certain Albert Nobel...
L'inventeur des prix Nobel est aussi celui de la... dynamite !
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro