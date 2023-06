L’International Woolmark Prize 2023 célèbre l’Afrique et l’innovation sous toutes ses coutures

information fournie par France 24 • 09/06/2023 à 12:05

La première édition de l’International Woolmark Prize s’était déroulée en 1954, sacrant ex-aequo Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld. Aujourd’hui, les designers de tous les continents se pressent pour remporter la dotation de 200 000 dollars australiens et son programme de mentorat. Les collections sont entièrement réalisées en laine et doivent respecter les contraintes d’une mode durable. Le Grand Prix a été attribué au nigérian Adeju Thomson, qui s’inspire du concept “décoloniser le design“.