L'intelligence artificielle au service du renseignement : une aubaine pour le secteur de la défense

information fournie par France 24 • 16/05/2023 à 13:17

Grâce à l'intelligence artificielle, champs de bataille et bases militaires ont moins de secrets. La société Preligens fournit, via ses algorithmes, de précieuses informations à ses clients de la défense et du renseignement. Ali Laïdi reçoit Renaud Allioux, co-fondateur de Preligens, et son vice-président, Grégoire de Saint Quentin. Cet ancien commandant des opérations spéciales assure que "l'Homme est toujours dans la boucle", mais "que son travail est facilité en amont par la machine".