03/05/2023 à 17:53

La Tunisie figure parmi les pays qui recule le plus au classement annuel de la liberté de la presse, publié mercredi par Reporters sans frontières (RSF). L'ONG juge par ailleurs que la Tunisie présidée par Kais Saied est "de plus en plus autoritaire et intolérante aux critiques de la presse".