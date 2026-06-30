L’IA, entre promesse économique et réalité boursière

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Entre craintes de disparition des emplois et promesses de gains de productivité, ce numéro du BoursoLive décrypte les impacts réels de l'intelligence artificielle sur l'économie, l'emploi et les marchés. Avec : Didier Borowski, Responsable de la recherche sur les politiques macroéconomiques, Amundi Investment Institute Jean-Philippe Hervieu, Gérant de portefeuilles Senior, Actions Européennes, Amundi