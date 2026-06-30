L’IA, entre promesse économique et réalité boursière

Entre craintes de disparition des emplois et promesses de gains de productivité, ce numéro du BoursoLive décrypte les impacts réels de l'intelligence artificielle sur l'économie, l'emploi et les marchés.
Avec :
Didier Borowski, Responsable de la recherche sur les politiques macroéconomiques, Amundi Investment Institute
Jean-Philippe Hervieu, Gérant de portefeuilles Senior, Actions Européennes, Amundi
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