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L’IA, entre promesse économique et réalité boursière

information fournie par Boursorama 30/06/2026 à 14:31

Entre craintes de disparition des emplois et promesses de gains de productivité, ce numéro du BoursoLive décrypte les impacts réels de l'intelligence artificielle sur l'économie, l'emploi et les marchés.
Avec :
Didier Borowski, Responsable de la recherche sur les politiques macroéconomiques, Amundi Investment Institute
Jean-Philippe Hervieu, Gérant de portefeuilles Senior, Actions Européennes, Amundi

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Boursolive
IA: Intelligence artificielle
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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