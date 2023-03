L'Himalaya, une bombe climatique qui menace l'Inde

information fournie par France 24 • 24/03/2023 à 11:08

Dans la plus haute chaîne de montagne du monde, le réchauffement climatique menace des milliers de glaciers et a pour conséquence des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes : éboulements de terrain, avalanches ou effondrements de glaciers. Alban Alvarez et Navodita Kumari se sont rendus dans le petit État de l’Uttarakhand, dans le nord de l’Inde, où ces catastrophes sont aggravées par une course effrénée au développement d’infrastructures comme des barrages hydro-électriques.