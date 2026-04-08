L'ex-détenue Cécile Kohler dénonce l'"horreur quotidienne" de son emprisonnement pendant trois ans et demi en Iran, affirmant avoir été livrée à "un arbitraire permanent". Dans le jardin de l'Elysée, quelques heures après avoir atterri à Paris, elle exprime son "bonheur immense" de retrouver les siens et sa "reconnaissance" au président Emmanuel Macron pour avoir oeuvré à sa libération et celle de Jacques Paris. IMAGES
L'ex-détenue en Iran Cécile Kohler dit son "bonheur immense" de retrouver ses proches
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