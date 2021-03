France 24 • 19/03/2021 à 14:52

L'Union africaine a fait de l'égalité entre femmes et hommes une de ses priorités. Avec quels moyens, face à quels obstacles ? Entretien avec Bineta Diop, envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité à l'Union africaine et militante des droits des femmes.