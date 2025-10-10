 Aller au contenu principal
L’argent qui dort vous coûte cher !

information fournie par Amundi 10/10/2025 à 17:05

Epargnez malin avec les éclairages des experts Amundi !

Découvrez notre nouvelle série dédiée à l'investissement : des témoignages authentiques recueillis lors d'un micro-trottoir, accompagnés des bons réflexes de nos experts Amundi pour épargner malin !

Bon réflexe #1 //
Investir ? À quoi bon ?
Notre expert vous explique pourquoi laisser votre argent dormir peut vous coûter plus cher que vous ne le pensez.

DECOUVREZ LE PEA PROFILE BOURSOBANK

Avec un PEA BoursoBank, vous pouvez investir sans effort en optant pour la gestion profilée !

Découvrez en vidéo ce qu'est la gestion profilée

Accessible dès 100 €, ce mode de gestion vous permet de confier tout ou partie de la gestion de votre PEA à des experts d'Amundi, leader de la gestion d'actifs en Europe (1) afin de bénéficier de la dynamique des marchés sans aucun effort.  Vous pouvez mettre en place des versements libres programmés dès 20 € pour investir sans y penser et continuer, en parallèle, à réaliser des investissements en toute autonomie. La gestion profilée est disponible avec un PEA classique ou PEA 18-25 ans, sans aucuns frais d'entrée ni de sortie.

Les valeurs mobilières présentent un risque de perte en capital ; tout investissement doit s'envisager à moyen ou long terme.

Découvrir le PEA profilé

(1) Source IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2023 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2022.

