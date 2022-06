information fournie par France 24 • 20/06/2022 à 10:16

Alors que Gazprom réduit drastiquement ses livraisons de gaz à l'Europe, Berlin et Vienne ont annoncé dimanche vouloir relancer des centrales à charbon. En Allemagne, Robert Habeck, ministre de l'Économie et du Changement climatique, a annoncé cette décision dans un document de cinq pages sur une stratégie plus large pour sortir de la dépendance au gaz russe.