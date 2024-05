L'activisme et "la grande conquête de mai '68 : introduire la politique à l'université et au lycée"

information fournie par France 24 • 01/05/2024 à 22:23

Depuis deux semaines, les mobilisations de soutien à Gaza se multiplient à travers les campus américains, de la Californie aux grandes universités du nord-est, en passant par le sud et le centre du pays -- rappelant les manifestations contre la guerre du Vietnam. Les étudiants appellent les établissements à couper les ponts avec des mécènes ou entreprises liés à Israël, et dénoncent le soutien de Washington à son allié israélien. Pour notre invité Michel Fize, sociologue, chercheur au CNRS, spécialiste des questions de l'adolescence, de la jeunesse et de la famille, il n'y a "rien de nouveau" dans la radicalisation de la jeunesse actuelle aux deux côtés de l'Atlantique. En tant que jeune de la génération mai 68, Monsieur Fize connaît profondément cette 'brutalité" qui existe en ce moment, évoquant le "rapport difficile entre les étudiants qui descendent dans la rue et font des blocages et la police chargée de maintenir l'ordre".