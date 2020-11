"Kinshasa Chroniques", la capitale congolaise vue, rêvée, questionnée ou contestée par ses artistes

France 24 • 02/11/2020 à 10:39

Soixante-dix artistes congolais, membres pour la plupart d'une jeune génération de créateurs, racontent la complexité et la richesse de leur capitale. L'exposition "Kinshasa Chroniques" se tient en ce moment même à la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris. Photographie, peinture, BD, performance, vidéo ou encore slam : les créateurs y disent par la plastique, par le verbe ou le son, Kinshasa telle qu'ils la vivent ou l'imaginent. On en parle avec nos invités, l'artiste Tickson Mbuyi et l'une des commissaires de l'exposition, Dominique Malaquais.