information fournie par France 24 • 25/01/2023 à 23:20

La tension est montée d'un cran entre la RDC et le Rwanda. Kigali accuse Kinshasa d'avoir violé son espace aérien et affirme avoir pris des "mesures défensives". Un avion de chasse congolais a été touché par un tir Rwandais. Les autorités congolaises nient avoir violé l'espace aérien de leurs voisin et qualifie l'attaque de leur Sukhoi d' "acte de guerre". Les précisions d’Aurélie Bazzara-Kibangula.