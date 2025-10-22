Jusqu’où l’or peut-il flamber ?

Porté par un contexte mondial incertain, le métal jaune enchaîne les records. Un rallye historique qui intrigue autant qu'il fascine. Entre appétit des banques centrales, perte de confiance dans les dettes souveraines et perspectives de baisse des taux, jusqu'où cette ascension peut-elle aller ? Quels sont les principaux moteurs de cette flambée ? L'analyse de Benjamin Louvet, directeur des gestions Matières Premières chez Ofi Invest AM.

