information fournie par France 24 • 09/03/2023 à 11:50

Innovation et technologies pour l'égalité des sexes c'est le thème de cette journée internationale de la femme. Au Kenya, de très nombreuses femmes utilisent les réseaux sociaux pour se créer de nouvelles opportunités et combler les écarts hommes/femmes dans le monde du travail. Nos correspondants Elodie Cousin et Bastien Renouil les ont rencontrées.