Avec "4 Kampé", il a signé l'un des plus grands succès francophones de ces dernières années. Un tube devenu viral bien au-delà des frontières françaises, repris sur les réseaux sociaux jusqu'à attirer l'attention de Madonna et de la star nigériane Burna Boy. Joé Dwèt Filé revient sur l'incroyable trajectoire qui l'a mené de l'ombre des studios d'enregistrement aux plus grandes scènes, jusqu'à chanter aux côtés d'Aya Nakamura au Stade de France. L'artiste franco-haïtien nous présente également "Hate Love", un nouvel album entre RnB, pop urbaine et kompa, cette musique emblématique d'Haïti, dont il contribue à faire découvrir les sonorités à une nouvelle génération.
Joé Dwèt Filé, roi du kompa : "Je veux pousser la musique haïtienne le plus loin possible"
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