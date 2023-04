JO Paris-2024 : une manne pour les petites entreprises françaises

information fournie par France 24 • 03/04/2023 à 14:49

À 480 jours du début des Jeux olympiques de Paris-2024, les chantiers tournent à plein régime. Plus de 1 500 TPE et PME sont déjà engagées sur la construction de stades, de gymnases ou l'aménagement du village olympique. Ces commandes publiques représentent une grande aide pour ces entreprises françaises qui peuvent espérer se développer et conquérir de nouveaux marchés. C'est le cas des deux entreprises situées à Saint-Denis, au nord de Paris, et près d'Angers. Reportage.