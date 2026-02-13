L'Ukrainien Vladislav Heraskevych, disqualifié jeudi des épreuves de skeleton des JO parce qu'il voulait porter un casque honorant ses coéquipiers tués à la guerre, a été entendu vendredi par le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Milan.
JO: l'Ukrainien Heraskevych entendu par le Tribunal arbitral du sport
