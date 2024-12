information fournie par France 24 • 23/12/2024 à 13:18

Nos poubelles étouffent le vivant et il y a urgence. On jette chaque seconde 70 tonnes de déchets dans le monde et seuls 20% de ces détritus sont recyclés. La solution la plus efficace, c’est de réduire nos poubelles, de jeter moins et mieux. De plus en plus de villes s’y mettent sur la planète. C’est le cas de Besançon, dans l’Est de la France : là-bas, moins on jette moins on paye.