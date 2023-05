Javier Santiso : "Edward Hopper peint sa propre solitude, non celle des villes"

information fournie par France 24 • 05/05/2023 à 11:00

Dans Premières cette semaine, on parle du lumineux roman de Javier Santiso "Un pas de deux" (Gallimard) qui nous fait découvrir une facette méconnue de l'un des peintres américain les plus connus du 20ème siècle : Edward Hopper. Par la voix de sa femme Josephine, peintre elle aussi qui s'est effacée et sacrifiée, Javier Santiso donne à entendre leur histoire tourmentée et complexe dans un style musical, rythmé comme une incantation et porté par une écriture imagée et joyeusement poétique.