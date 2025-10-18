Le président argentin Javier Milei participait vendredi à un rassemblement de campagne, à Buenos Aires, à quelques jours des élections législatives.
Javier Milei présent à un rassemblement de campagne à Buenos Aires
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro