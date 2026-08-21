Jacob Elordi pose pour les photos et joue avec son partenaire à quatre pattes, le chien nommé Rak Jasper, lors de la première mondiale du nouveau film apocalyptique de Ridley Scott, "The Dog Stars".
Jacob Elordi sur le tapis rouge lors de la première "The Dog Stars"
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