Israël frappe la bande de Gaza : "le risque d’escalade est énorme "

information fournie par France 24 • 27/01/2023 à 16:13

Ce vendredi, Israël a frappé la bande de Gaza après des tirs de roquettes imputés au Hamas. Selon Vincent Lemire, directeur du Centre de recherches français à Jérusalem, co-auteur du livre "Histoire de Jérusalem", invité de France 24, "on voit bien qu’il y a petit à petit un fossé qui est en train de s’élargir entre la diplomatie américaine et le gouvernement israélien, et c’est ce qui inquiète très très fortement les observateurs israéliens". Explications.