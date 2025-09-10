L'armée israélienne détruit l'immeuble Tiba 2, une nouvelle tour d'habitation à Gaza-ville, dans le cadre de l'intensification de son offensive dans la principale ville du territoire palestinien. IMAGES
Israël détruit une nouvelle tour à Gaza-ville
