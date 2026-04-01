Des membres du Commandement du front intérieur inspectent les dégâts sur le site d'impact à Bnei Brak, dans le centre d'Israël, après de nouveaux tirs de missiles iraniens. Quatorze personnes ont été blessées dans la région de Tel-Aviv, ont annoncé les secours israéliens, un hôpital indiquant avoir reçu un enfant dans un état "très critique". IMAGES
Israël: des secouristes déployés sur le site d'un impact après une attaque iranienne
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