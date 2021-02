Islamo-gauchisme : fausse polémique ou réalité ?

France 24 • 24/02/2021 à 20:16

Depuis dix jours, la France est secouée par une polémique autour de l'islamo-gauchisme, qui serait de plus en plus présent au sein des universités et de la recherche françaises. À l'origine des débats, cette déclaration de la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal : "l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et l'université n'est pas imperméable", des propos suivis d'une demande au CNRS d'enquêter sur l'ensemble des recherches faites en France. Une démarche qui a suscité un véritable tollé auprès d'une partie des chercheurs français.