information fournie par France 24 • 05/07/2024 à 10:55

Quelque 61 millions d'Iraniens sont appelés vendredi aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle, qui se joue entre le candidat réformiste Masoud Pezeshkian et l'ultraconservateur Saïd Jalili, arrivé en deuxième position au premier tour. Plus d'information avec Siavosh Ghazi, correspondant France 24 à Téhéran.