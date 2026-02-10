L'Iran subit depuis plus de 10 ans de graves sécheresses qui alimentent la colère populaire. En 2021, le mouvement des "assoiffés" avait été durement réprimé. L'automne 2025 a été le plus sec depuis 50 ans. Les barrages qui alimentent Téhéran sont au plus bas et le président iranien a dit, en novembre, envisager une évacuation de la capitale. Si le réchauffement climatique joue un rôle évident dans cette crise de l'eau, elle aurait aussi pu être mieux gérée pour en atténuer les effets.
Iran: la sécheresse a alimenté la colère populaire
