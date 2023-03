Iran : la résistance dans l’exil

information fournie par France 24 • 16/03/2023 à 15:52

Femme, vie et liberté : ces trois mots symbolisent le mouvement de contestation né il y a 6 mois. Cette édition spéciale de "À l'Affiche" explore la manière dont les artistes iraniennes vivent ce soulèvement. Avec deux invitées : Naïri Nahapétian, journaliste et autrice de "Quitter Téhéran", et la photographe Rezvan Zahedi. Ce métier lui a valu la prison en Iran, qu’elle a fui il y a 8 ans. Les deux artistes expliquent à Nina Masson que l’art s’est toujours mis au service de la révolte en Iran.